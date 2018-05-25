Вопросы развития таджикско-китайского сотрудничества обсуждены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретился накануне в Душанбе с заместителем председателя Постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей Алекеном Еминбахэ.

Как сообщил «Авеста» источник в правительстве РТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития таджикско-китайского межправительственного сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Таджикистаном и Китаем в рамках региональных организаций, в частности Шанхайской организации сотрудничества.

Кохир Расулзода отметил, что Таджикистан всегда выступал и выступает за активизацию сотрудничества в различных направлениях, в том числе в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в решении экологических и водных проблем.

В этой связи, как подчеркнул премьер-министр, Таджикистан развивает конструктивные отношения со всеми заинтересованными странами, в частности с Китайской Народной Республикой.

На встрече были обсуждены и другие направления таджикско-китайского сотрудничества, сообщил источник в правительстве.