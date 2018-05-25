«Russia Today» поможет Туркменистану «создавать достоверный образ страны»

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане побывали представители телеканала «Russia Today», изучившие вопросы сотрудничества с журналистами из Туркменистана, сообщает агентство Хроники Туркменистана.



«Перед поездкой мы подготовились, прочли многое о Туркменистане, чтобы получить более полное представление, но увиденное на месте превзошло все наши ожидания. Ваша великолепная столица сама по себе достойна быть главным «героем» фильма и множества сюжетов, чтобы её необыкновенную красоту увидели зрители во многих уголках мира», — цитирует ТДХ представителя видео-агентства «RUPTLY» в России и странах СНГ Индиру Жарову.

Планируется, что в этом году российский медиахолдинг подпишет соглашение о сотрудничестве с туркменским госинформагентством ТДХ.

Опыт RT может быть очень полезен Туркменистану для создания достоверного образа страны и доносить до читателей и зрителей во всём мире происходящие в стране преобразования и свершения, пишет туркменское информагентство.

Также с помощью RT туркменские масс-медиа планируют размещать свои материалы на зарубежных ресурсах.

Напомним, в Туркменистане органы безопасности предупреждают граждан не распространять через интернет негативную информацию, очерняющюю страну.

Как сообщало радио Азатлык, в конце апреля сотрудники органов безопасности посещали школы, институты и спортивно-образовательные заведения Ашхабада, и проводили беседы с работниками и учащимися, предупреждая их о последствиях распространения негативной информации через интернет, в частности отсылания различных сообщений за пределы страны.

«Они не говорят из какой организации пришли, но люди хорошо знают, что они из "органов". Проверяют телефоны: жестко настаивают на том, чтобы люди не посылали через IMO, Gmail или подобные приложение информацию о безработице в Туркменистане, сокращениях, о том, что сотрудников отправляют в отпуск без содержания, о повышении цен на продукты и других проблемах», сообщил источник Азатлыка.