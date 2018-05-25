Мировая экономика будет расти быстрее, чем ожидалось, - доклад ООН

CA-NEWS (CA) - По мнению экспертов ООН, налоговые послабления в США могут вызвать экономический рост, во всяком случае – в краткосрочной перспективе. В целом мировая экономика в этом и следующем году будет расти быстрее, чем ожидалось – рост составит более трех процентов. Об этом говорится в новом докладе ООН. Его презентация состоялась сегодня в Нью-Йорке.

Вместе с тем авторы исследования предупреждают о факторах риска, которые могут оказать негативное влияние на ситуацию: торговые войны, протекционизм, слишком стремительные темпы повышения финансовой учетной ставки в США и геополитические проблемы.

В докладе отмечено несколько рисков – формат доклада очень сжатый – есть и много других. Самые очевидные – это вероятность торговых конфликтов между ведущими экономиками, которая наметилась в последнее время, то есть односторонние торговые меры, которые, по сути дела, бросают вызов многосторонней торговой системе. Уже последние несколько лет те переговоры по дальнейшей либерализации торговли, дальнейшему прогрессу в рамках Всемирной торговой организации, по сути дела, были застопорены.

Авторы доклада отметили в документах, что за последние несколько лет резко выросло число протекционистских мер, иногда они носят неявный характер. Это, скажем, барьеры, которые связаны с повышением тарифов на импорт, но это меры, которые могут привязаны к стандартам, меры, которые могут обязывать компании преимущественно делать закупки на внутреннем, на домашнем рынке.

Другой риск, о котором говорится в докладе, - это повышенная неопределенность в плане коррекции кредитно-денежной политики в ведущих экономиках мира. В первую очередь, это нормализация кредитно-денежной политики в Соединенных Штатах. Недавно Федеральная резервная система подняла свою базовую ставку – буквально в марте, экономика на подъеме, но при этом вместо того, чтобы, скажем использовать этот шанс для увеличения бюджетных резервов, по сути дела происходит бюджетное стимулирование экономики за счет снижения налогов.

По мнению авторов доклада, циклический характер политики может спровоцировать инфляционные ожидания и может вызвать более быстрые, чем ожидалось темпы повышения процентной ставки. Эта неопределенность увеличивает риск волатильности, то есть неустойчивости глобального финансового рынка и перспективы более жестких условий ликвидности ставят в более тесные рамки многие развивающиеся страны за счет того, что более высокие затраты по займам, более высокие затраты на рефинансирование своего внешнего долга, возможное обесценивание их валют, возможное падение цены на их акции.

Кроме того, в докладе также отмечены некоторые важные риски, а именно: довольно высокие уровни задолженности, особенно в корпоративном секторе крупных развивающихся стран. Долговые обязательства нефинансовых секторов в Китае увеличились со 180 до где-то 250 процентов от валового внутреннего продукта за несколько лет. Очень резко вырос уровень задолженности в Латинской Америке: например, в Бразилии он поднялся до 145 процентов от годового объема экономики.

И во многих этих странах значительная часть направлялась не на какой-то производственный капитал, не на какие-то продуктивные инвестиции, а либо на недвижимость, либо, скажем, на финансовые активы, то есть в какой-то степени корпоративный долг не подкреплялся производственными активами, и это представляет собой серьезный источник финансового риска. Это может привести к каким-то шокам, это создает задачи политики по сдерживанию роста кредитования, с темпами сокращения этого долга, и, если этот процесс будет происходить слишком быстро, это может вызвать, скажем, ряд банкротств, в частности в банковском секторе и, соответственно, шок может перейти на реальный сектор экономики.

В заключении авторы отмечают достаточно высокие геополитические риски, которые мы видим на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове, в восточной Украине – даже на пространстве СНГ. Их эскалация представляет довольно серьезный риск.