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  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан близок к успешному завершению поиска средств для строительства ТАПИ, — глава TAPI Company Ltd

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания IX Международного газового конгресса.который начал свою работу 23 мая, глава консорциума TAPI pipeline Company Ltd Мухамметмырат Аманов заявил, что Туркменистан близок к успешному завершению поиска средств для финансирования строительства газопровода, сообщает Reuters.

По словам Аманова, финансирование будет успешно завершено в третьем квартале, в следующие три-четыре месяца. Компания ведет переговоры с несколькими кредитными агентствами в числе которых итальянское SACE, французское Hermes и греческое ECIO.

Глава консорциума не стал уточнять, какую сумму уже удалось собрать, а также не упоминал о возможных проблемах, связанных с безопасностью газопровода.

Напомним, что два дня назад предположительно боевики Талибана убили в Афганистане пятерых саперов, работавших над разминированием территории, по которой будет проложен трубопровод ТАПИ.

Завершить строительство газопровода планируется уже в 2019 году.

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