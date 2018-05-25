Б.Сагинтаев осмотрел птицефабрику, выпускающую 250 млн яиц в год

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область.

Как сообщается на сайте главы правительства, в городе Рудном он посетил ТОО «Жас Канат – 2006», где ознакомился с работой пилотного проекта «Умная птицефабрика», реализуемого в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

По словам директора Кайрата Маишева, предприятие прошло три этапа модернизации, на нем создана необходимая инфраструктура, закуплено высокотехнологичное оборудование. Инвестиции составляют более 3 млрд тенге.

Автоматизация процессов позволила увеличить производство яиц с 7 млн до 250 млн штук в год (в 35 раз), мяса с 30 до 500 тонн или в 15 раз. Количество птиц увеличено со 100 тыс. до 1,4 млн.

В сортировочном цехе Б.Сагинтаеву продемонстрировали японское оборудование Nabel, мощность которого составляет 120 тыс. яиц в час. Технологии позволили отказаться от маркировки и сортировки продукции вручную. Кроме того, на предприятии запустили линию по производству лоточной продукции. Автоматизация производства позволяет в течение 8-часового рабочего дня транспортировать и упаковывать до миллиона яиц в день.

Производимая продукция реализуется в регионах страны, а также экспортируется в Россию, Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. В текущем году осваиваются новые рынки в Иран и Китай.

Вместе с тем, в ближайшие три года планируется инвестировать в цифровые технологии еще порядка 2 млрд тг. Внедрение системы ERP (Enterprise Resource Planning) позволит повысить качество технологических процессов и оперативно решать производственные вопросы, в т.ч. дистанционно. Кроме того, в рамках дальнейшей модернизации рассматривается возможность запуска автоматической линии глубокой переработки яиц, мяса и другой продукции.

Отмечается, что в целях развития импортозамещения на 2019-2021 годы запланировано строительство племенного репродуктора, оснащенного автоматизированным оборудованием от мировых производителей. Реализация данного проекта позволит сократить импорт на 40%.