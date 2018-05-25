В Узбекистане образован Университет журналистики и массовых коммуникаций

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая подписал постановление об образовании университета журналистики и массовых коммуникаций.

Для углубленного изучения особенностей журналистики в эпоху глобализации, ее исторического прогресса, сегодняшнего состояния и перспектив принято решение об образовании Университета журналистики и массовых коммуникаций в системе высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Новый вуз будет заниматься подготовкой квалифицированных журналистских кадров, внедрением в учебный процесс современных информационных технологий и методик дистанционного обучения, широким привлечением студентов в научную деятельность в области развития журналистского образования, повышением педагогического потенциала университета путем отправки перспективных молодых выпускников в зарубежные образовательные учреждения и научные центра по программам магистратуры и докторантуры и другие.

Отмечается, что в новый вуз абитуриенты будут приниматься на основе тестовых испытаний и творческого экзамена (собеседования).

С нового учебного года прекращается прием студентов на факультет журналистики Национального университета Узбекистана и факультет международной журналистики УзГУМЯ, а также магистров. Студенты, обучающиеся в указанных факультетах, закончат учебу в своих действующих вузах.

А уже с 2019/2020 учебного года квота на прием в бакалавриат и магистратуру для нового Университета будет определяться согласно ежегодному порядку распределения квот.