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  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области отремонтируют все 234 дома культуры

CA-NEWS (KZ) - В ближайшие годы в Алматинской области будут отремонтированы все 234 дома культуры региона. Об этом 25 мая на пресс-конференции в Астане сообщил аким области Амандык Баталов.

По его словам, в прошлом году был проведен капитальный ремонт 7 из них, в этом году реконструкция предстоит 13 объектам.

«В рамках спецпроекта «Туган жер» в 2017 году реализовано 193 проекта на общую сумму 17,7 млрд тенге. Среди них ввод мемориального музея «Батыр бабалар», историко-культурного центра первого президента – лидера нации «Атамекен», - сказал глава региона.

Говоря о реализации социальных проектов, он рассказал о строительстве меценатами 17 домов для социально-уязвимых слоев населения в селе Шамалган Карасайского района на 160 млн тенге; реконструкции заброшенного парка, строительстве детской площадки и футбольного поля в селе Ащыбулак Енбекшиказахского района на 30 млн тенге. На 2019-2022 годы меценаты региона планируют реализовать 122 проекта на сумму 5,9 млрд тенге.

В области создана и действует электронная карта сакральных мест, куда вошли 2343 памятника региона. При этом в «Сакральную карта Казахстана» вошло 17 объектов Алматинской области.

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