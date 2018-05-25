В Таджикистане дело по факту смерти экс - члена ПИВТ под пытками направлено в суд

CA-NEWS (TJ) - Военная прокуратура Согдийской области завершила следствие по делу о самоубийстве Комила Ходжаназарова, жителя Аштского района и бывшего члена запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, и направила уголовное дело в Военный суд.

31-летний Комил Ходжаназаров был арестован летом прошлого года в составе группы из 15 бывших членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана. После того, как он был отпущен, за день до повторного допроса в УМВД по Согдийской области, 28 августа Комил Ходжаназаров покончил с собой.

Перед смертью он оставил видеообращение, в котором рассказал о применении пыток со стороны сотрудников милиции. В видеообращении Комил заявляет, что сотрудники милиции освободили его только после того, как он им заплатил деньги. Житель Ашта говорит, что вступил в ряды ПИВТ в 2014 году и покинул ее за несколько месяцев до того, как исламская партия была объявлена вне закона. "Сотрудники милиции угрожали, что заменят дату моего выхода из рядов партии с 2015 года на 2016 год и мне придется провести за решеткой не один год", - говорит Комил в своем предсмертном видеобращении.

​Ходжаназаров рассказал также, что даже после дачи денег его муки не прекратились, и сотрудники милиции, вызывая его на очередной допрос, каждый раз применяли к нему пытки.

После того, как видео было размещено в сети Интернет, власти провели эксгумацию тела и провели повторную экспертизу. После того, как были установлены следы побоев и пыток, военная прокуратура возбудила уголовное дело. По результатам служебной проверки освобожден от занимаемой должности начальник отдела ГКНБ по Аштскому району Парвин Комилов, который в настоящее время занимает временно должность в Управлении ГКНБ по Согдийской области.

Источник сообщил, что Военный суд Согдийской области изучает материалы уголовного дела и в ближайшее время приступит к его рассмотрению. В рамках уголовного дела предъявлены обвинения двум сотрудникам УМВД по Согдийской области и одному сотруднику отдела ГКНБ по Аштскому району по трем статьям УК: пытки, незаконное задержание или заключение под стражу и принуждение к даче ложных показаний.