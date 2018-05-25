Корабль из клипа Pink Floyd на обмелевшем Арале распилили на металлолом

CA-NEWS (KZ) - Легендарный корабль, находившийся на территории некогда Аральского моря, распилили на металлолом. Об этом сообщили участники экспедиции «Арал 2018», которые обнаружили останки одного из уникальных экземпляров на местном «кладбище кораблей».

По данным Tengrinews.kz, брошенный на казахстанской части Арала торпедолов ТЛ-99 теперь можно увидеть только на фотографиях туристов со всего мира, специально приезжавших посмотреть на него. Ну и в клипе Pink Floyd на песню Louder than Words, который был снят несколько лет назад.

ТЛ-99 имел особенную историю. В советское время он участвовал в космической программе СССР. Тогда отрабатывался один из сценариев, при котором спускаемый модуль будет приземляться на территорию Аральского моря и, соответственно, его нужно будет поднимать. Второй подобный торпедолов был брошен на территории Узбекистана, где в сохранности находится и по сегодняшний день.

Как ранее объяснял директор историко-географического общества «Авалон» Виталий Шуптар, в Узбекистане брошенные суда обустроены как туристические объекты. Там сделаны смотровые площадки, проведены дорожки. Он ранее высказывал тревогу, что с каждым годом в Казахстане таких кораблей становится все меньше - их распиливают на металлолом местные жители. И вот участники историко-географического общества «Авалон» год спустя засвидетельствовали лишь останки ТМ-99.

«Как говорится, ничто не предвещало беды. Утро мы провели в северной части Большого Арала, в заливе Чернышева, воды которого оказались на удивление малосолеными - всего лишь 15 промилле. Затем через село Куланды двинули к бывшему заливу, а теперь уже изолированному от Большого и Малого Аралов озеру Тущыбас. И здесь нас ждало ужасное разочарование: совсем недавно местные жители распилили ТЛ-99. (…) Теперь все кончено из-за каких-то тупых и жадных людей и благодаря попустительству государства, которое не захотело защищать эти кусочки истории, считая их ненужным мусором. Иногда думается, что у казахстанского туризма просто нет будущего», - написали участники общества в социальной сети.

Участник Казахстанского национального географического общества Саулет Сакенов рассказал, что несколько лет назад они целенаправленно искали этот корабль во время экспедиции на Арал. «Два года назад мы впервые этот корабль увидели. После клипа Pink Floyd он стал знаменитым на весь мир, и там было большое количество туристов, как из Казахстана, так и иностранцев. Координатами особо ни с кем не делились. Знали, что корабли, которые ближе к Аральску, уже давно все распилили. Боялись, что такая же участь ждет и 99», - вспоминает Сакенов.

«Этот корабль был на относительно недоступной территории, достаточно далеко, и поэтому, видимо, до него сразу не добрались. Два года подряд мы его видели. Делались шикарные фотографии. Я думаю, что его распилили зимой, когда почва замерзает. Потому что весной в том месте сплошное болото, и летом после дождей. Я, в принципе, понимаю местных жителей - безработица, денег живых нет. Но, с другой стороны, они могли бы кормиться за счет организации экскурсий для приезжающих туристов, размещать их в своих домах. А разобрав корабли, они в один момент получили определенную выгоду, но устойчивости в этом нет. Корабли заканчиваются», - говорит участник Казахстанского национального географического общества.

Добытый после распила кораблей металл в основном сдают в Аральске, рассказал Саулет Сакенов. Это единственный крупный город поблизости. Кроме того, побывав в местных поселках, можно узнать части корабля, которые местные жители используют в качестве заборов, хозпостроек и в виде настилов.