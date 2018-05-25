РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении MH17

CA-NEWS (CA) - Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение самолета "Боинг", сбитого над Украиной 17 июля 2014 года, сообщает русская служба Би-би-си.

Согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

"Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стеф Блок.

По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Накануне министерство обороны России в очередной раз опровергло причастность России к катастрофе MH17.

Днем ранее международная группа следователей на пресс-конференции объявила, что установка "Бук", из которой был сбит самолет, принадлежала курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

"Все машины в конвое, сопровождавшем ракетную систему, принадлежали российским вооруженным силам", - заявил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июня 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

print
  • Казахстан занял 38 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности
  • В Таджикистане ждут рождения 9-миллионного жителя
  • Женщину убили в поезде в Жамбылской области
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×