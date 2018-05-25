Мангистауская область - рекордсмен по рождаемости в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в 2017 году органы актов гражданского состояния зарегистрировали 390 262 родившихся.

Как сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики, в городской местности родились 226 847 человек, в сельской – 163 415 человек. Из числа родившихся мальчики составили 51,7%, девочки - 48,3%. Соотношение полов при рождении составило 107 мальчиков на 100 девочек. По сравнению с 2007 годом число родившихся увеличилось на 21,2% (мальчиков - на 21,9%, девочек - на 20,5%), в том числе в городской местности - на 30,1%, в сельской - на 10,7%.

Общий коэффициент рождаемости в 2017 году составил 21,64 родившихся на 1000 человек (2007г. – 20,79), в городской местности - 21,94 (2007г. – 21,27), в сельской – 21,22 (2007г. –20,25).

Среди регионов Казахстана наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Мангистауской области (29,74 родившихся на 1000 человек), городе Астана (28,23) и в Южно-Казахстанской области (27,20). Наименее высокий уровень рождаемости сложился в Восточно-Казахстанской (15,98), Павлодарской (15,91) и Северо-Казахстанской (13,17) областях.

Суммарный коэффициент рождаемости - число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет), в 2017 году по республике составил 2,73 и за 10 лет увеличился на 10,5%, в городской местности – соответственно 2,57 и 8,4%, в сельской – 3,00 и 14,5%.

Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Мангистауской (3,78), Южно-Казахстанской (3,62) областях, а наиболее низкий уровень - в Алматы (1,67) и Костанайской области (1,73). В 2017 году средний возраст матери при рождении составил 28,5 лет (2007г. – 28,0 лет), в городской местности – 28,7 лет (2007г.-27,8), а в сельской – 28,2 лет (2007г.-28,3).

В большинстве регионов Казахстана средний возраст матери при рождении превышал республиканский уровень. В Алматы данный показатель составил 29,6 лет, а в Астане – 29,4 лет.