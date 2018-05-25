При Генпрокуратуре Узбекистана создан Департамент по борьбе с экономическими преступлениями

CA-NEWS (UZ) - Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре преобразован в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями. Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 23 мая.

В документе необходимость пересмотра задач, функций и полномочий департамента объясняется продолжающимися фактами хищения и нецелевого использования бюджетных средств, сообщает Газета.уз.

Департамент является самостоятельным специализированным правоохранительным органом при Генпрокуратуре. Он осуществляет оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного в результате совершения указанных преступлений.

В структуре департамента созданы Управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Информационно-аналитический отдел и Организационно-контрольный отдел.

Департаменту предоставлено право запрашивать и получать от Центрального банка и Министерства финансов сведения, связанные с движением государственных денежных средств по банковским счетам и единому казначейскому счету.

Департамент по результатам оперативно-розыскной деятельности будет инициировать проверки государственных организаций и предприятий с госдолей, а также других хозсубъектов, независимо от формы собственности.