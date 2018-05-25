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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане за четыре месяца пропали 129 несовершеннолетних

CA-NEWS (TJ) - 129 несовершеннолетних пропали в Таджикистане за первые четыре месяца текущего года. Такую статистику НИАТ «Ховар» привел начальник службы по работе с несовершеннолетними МВД РТ Файзиддин Назарзода.

По его данным, за четыре месяца текущего года (январь-апрель) по всей республике официальной было зарегистрировано 129 пропавших детей. За этот же период 2017 года в стране было зарегистрировано 140 пропавших несовершеннолетних.

Из 129 пропавших детей были найдены и возвращены родителям 112 несовершеннолетних, поиск оставшихся 12 детей продолжается.

Основная причина пропажи несовершеннолетних, по словам Файзиддина Назарзода, заключается в безответственности родителей, многие из которых не контролируют действия своих детей.

«Большинство детей, которые пропадают, являются из так называемых неблагополучных семей, в частности из семей, где один или обе родителей (отец или мать) находятся в трудовой миграции. Такие дети воспитываются близкими родственниками, и порой остаются без присмотра и просто уходят из дома», – отметил Ф.Назарзода.

По его словам, многих пропавших в сельской местности детей находят в городе Душанбе, куда дети, оставшиеся без должного попечения, приезжают «за лучшей долей», сообщает Авеста.

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