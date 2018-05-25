Президент Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить военный переворот в Венесуэле

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США стремятся провести в стране военный переворот. Об этом сообщает Globovision.

По его мнению, таким образом США хотят провести смену власти в стране и «покончить с Боливарианской революцией». Однако Мадуро заверил, что национальные вооруженные силы являются примером преданности для граждан и обладают «моральной силой», чтобы противостоять всем внешним и внутренним вызовам.

Накануне, 24 мая, Вашингтон объявил двух венесуэльских дипломатов персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Каракаса. Президент Венесуэлы в ходе своего выступления в Национальном избирательном совете 22 мая объявил о высылке из страны временного поверенного в делах США​ Тодда Робинсона, а также генконсула США Брайана Наранхо, сообщает РБК.

20 мая США ввели новые санкции против латиноамериканской страны сразу после президентских выборов в Венесуэле, по результатам которого победу одержал Мадуро.