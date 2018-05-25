РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить военный переворот в Венесуэле

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США стремятся провести в стране военный переворот. Об этом сообщает Globovision.

По его мнению, таким образом США хотят провести смену власти в стране и «покончить с Боливарианской революцией». Однако Мадуро заверил, что национальные вооруженные силы являются примером преданности для граждан и обладают «моральной силой», чтобы противостоять всем внешним и внутренним вызовам.

Накануне, 24 мая, Вашингтон объявил двух венесуэльских дипломатов персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Каракаса. Президент Венесуэлы в ходе своего выступления в Национальном избирательном совете 22 мая объявил о высылке из страны временного поверенного в делах США​ Тодда Робинсона, а также генконсула США Брайана Наранхо, сообщает РБК.

20 мая США ввели новые санкции против латиноамериканской страны сразу после президентских выборов в Венесуэле, по результатам которого победу одержал Мадуро.

print
  • «Внимание всем!» В Алматы прошла проверка готовности системы оповещения ЧС
  • В мечетях Туркменистана увеличили размер пожертвований
  • Казахстан выделил 10 тысяч грантов для узбекистанских абитуриентов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×