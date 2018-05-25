В Казани мигранты напали на полицейского во время сноса нелегальных ларьков (видео)

CA-NEWS (UZ) - Рано утром 24 мая у многоэтажного дома по улице Зорге в столице Татарстана во время сноса нелегальных ларьков четверо пока неустановленных лиц напали на часткового полиции УМВД Казани.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По версии следствия, сотрудники исполнительного комитета города в сопровождении полицейского производили снос. Возмущенные продавцы и группа их поддержки устроила скандал, а когда полицейский попытался их успокоить, эти люди начали толкать его и хватать за форму. Когда на помощь к коллеге поспешил вызванный наряд, то нападавшие попытались скрыться. Удалось установить личности двух из них - это граждане Узбекистана.

- В настоящее время они допрошены и отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в МВД Татарстана.