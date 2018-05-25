Минкульт Туркменистана объявил конкурс на создание произведений по мотивам книги Героя-Аркадага

CA-NEWS (TM) - 23 мая в газете «Нейтральный Туркменистан» было опубликовано объявление для представителей культурного сообщества страны о создании произведений по книге президента Гурбангулы Бердымухамедова.

«Свои работы на конкурс могут представить кинорежиссеры, киносценаристы, фотографы, создатели поэм, пьес, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства по мотивам легенд, рассказов, сказок из книги нашего Героя-Аркадага «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», — говорится в объявлении.

Работы принимаются до 20 ноября. Итоги конкурса, победители которого получат призы, будут подведены во второй декаде декабря, сообщает агентство Хроники Туркменистана.

Напомним, что эта книга была презентована на Совете старейшин 9 октября 2017 года. Очередное произведение президента стало «бестселлером»: ее название стало девизом 2018 года, презентации прошли в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии, по ней начали снимать фильмы, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.