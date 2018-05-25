Продавцы Ашхабада не успевают переклеивать ценники из-за постоянного роста цен

CA-NEWS (TM) - Резкое обесценивание национальной валюты в Туркменистане из-за прямой корреляции с ценами на импортную продукцию приводит к значительному росту стоимости базовых продуктов питания и товаров, сообщают Хроники Туркменистана.

В связи с этим продавцы товаров даже перестали переклеивать ценники, что видно на фото с шампунем, который за две недели сначала подорожал с 20 до 22, а сейчас уже до 24 манатов.

Растет стоимость и на базовые продукты питания. Например, на растительное масло, цена на литровую бутылку которого за последние две недели выросла с 15-16 манатов до 19-22. В середине мая в госмагазинах появилось масло из ОАЭ по цене 12,5 манатов за 750 мл. Опасаясь очередного повышения цен жители столицы покупают масло впрок по несколько бутылок

Напомним, что 21 мая курс доллара в Туркменистане достиг очередного максимума – 21,5 манатов.