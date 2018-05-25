РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Продавцы Ашхабада не успевают переклеивать ценники из-за постоянного роста цен

CA-NEWS (TM) - Резкое обесценивание национальной валюты в Туркменистане из-за прямой корреляции с ценами на импортную продукцию приводит к значительному росту стоимости базовых продуктов питания и товаров, сообщают Хроники Туркменистана.

В связи с этим продавцы товаров даже перестали переклеивать ценники, что видно на фото с шампунем, который за две недели сначала подорожал с 20 до 22, а сейчас уже до 24 манатов.

Растет стоимость и на базовые продукты питания. Например, на растительное масло, цена на литровую бутылку которого за последние две недели выросла с 15-16 манатов до 19-22. В середине мая в госмагазинах появилось масло из ОАЭ по цене 12,5 манатов за 750 мл. Опасаясь очередного повышения цен жители столицы покупают масло впрок по несколько бутылок

Напомним, что 21 мая курс доллара в Туркменистане достиг очередного максимума – 21,5 манатов.

print
  • В Самарканде директор школы дважды уволен за привлечение учителей к уборке улиц
  • ВБ и МВФ рекомендовали полностью перестроить «искажённую» экономику Узбекистана
  • Корабль из клипа Pink Floyd на обмелевшем Арале распилили на металлолом
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×