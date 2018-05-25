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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане перед «зебрами »появились надписи «Возьми за руку ребенка!», «Сними наушники!», «Посмотри по сторонам!»

CA-NEWS (KZ) - В Астане перед пешеходными переходами появились надписи «Возьми за руку ребенка!», «Сними наушники!» и «Посмотри по сторонам!».

Как сообщает пресс-служба акимата города, в основном надписи организованы на нерегулируемых пешеходных переходах по улице Акжол.

Как поясняют сотрудники административной полиции столичного Департамента внутренних дел, новшество введено в связи с частыми нарушениям правил дорожного движения самими пешеходами.

«Часто пешеход переходит проезжую часть в неустановленных местах или через пешеходные переходы, не убедившись в безопасности, пользуясь мобильными телефонами и наушниками, что снижает их внимание на дорожное движение. Данные меры позволят повысить концентрацию внимания пешеходов на дорожное движение, привлекая внимание пешеходов, а также призывая их к осторожности и соблюдению требований ПДД перед переходом проезжей части улиц», - отмечает ДВД.

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