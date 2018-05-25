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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В выставке «Сибирь православная» впервые примет участие мужской монастырь из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Впервые в выставке-ярмарке «Сибирь православная» примет участие Свято-Троице-Георгиевский мужской монастырь Ташкентской Епархии из Узбекистана. Посетителям предложат иконы ручной работы, узбекские национальные глиняные сувениры, которые расписываются вручную, освященные браслеты из натуральных камней и многое другое, сообщили российские СМИ.

Большая часть продукции освящена на частичке мощей Георгия Победоносца, которая хранится в монастыре, и пророка Даниила, Рука которого хранится в городе Самарканде.

Свято-Троице-Георгиевский мужской монастырь расположен в городе Чирчике под Ташкентом. История монастыря ведет своё начало с конца XIX века, когда в селе Троицкое (ныне город Чирчик) было положено начало строительству храма для жителей села. Сперва был построен молитвенный дом. Его освящение было совершено в 1897 году в честь великомученика Георгия Победоносца. После открытия молитвенного дома началось строительство храма, которое велось около двух лет. Освящение нового храма во имя Георгия Победоносца состоялось 23 ноября 1900 года.

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