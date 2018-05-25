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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Помощник И.Алиева предлагает открыть в Алматы торговый дом Азербайджана

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек 25 мая встретился с помощником президента Азербайджана Али Гасановым.

Как сообщает пресс-служба акимата города, они обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В целях расширения двустороннего сотрудничества азербайджанская сторона предложила сделать Алматы и Гянджа городами-побратимами, а также рассмотреть возможность открытия в мегаполисе торгового дома Азербайджана.

В ходе встречи А.Гасанов поблагодарил руководство города и Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби за поддержку в открытии Центра истории и культуры Азербайджана.

«Я уверен, что это окажет позитивное влияние на сближение наших народов и обмен научными знаниями. Мы уже успели провести несколько конференций, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 95-летию со дня рождения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Данная поддержка свидетельствует о дружественных и братских отношениях между нашими государствами», - сказал А.Гасанов

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