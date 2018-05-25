Северная Корея назвала вице-президента США невежественным и глупым

CA-NEWS (CA) - Высокопоставленный северокорейский чиновница назвала вице-президента США Майка Пенса глупым и пригрозила вероятной ядерной войной, если сторонам не удастся договориться.

Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не будет упрашивать США вести диалог или пытаться убедить Вашингтон занять место за столом переговоров.

В последние дни обе стороны дали понять, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть перенесен или вовсе отменен.

Пхеньян заявил, что пересмотрит свое решение участвовать в переговорах, если США будут требовать отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке, сообщает русская служба Би-би-си.

Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может состояться лишь в случае, если северокорейская сторона выполнит необходимые условия.

Последние 10 лет Чхве Сон Хи не раз была участницей дипломатических контактов с США.

В статье, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи, она рассказала, что последние несколько дней Пенс делал "разнузданные и наглые" заявления, в том числе о том, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии.

Она назвала Пенса политической куклой за его сравнение Северной Кореи, "государства с ядерным оружием, с Ливией, которая лишь установила некоторые виды оборудования и немного с ними поиграла".

"Я как человек, вовлеченный в контакты с США, не могу скрыть своего удивления такими невежественными и глупыми замечаниями, льющимися из уст вице-президента США", - сказала она.

Чхве Сон Хи отметила, что Пхеньян не умолял начать переговоры, и предупредила: "Встретимся ли мы в зале переговоров или столкнемся в ядерной схватке - все зависит от решения и поведения Соединенных Штатов".

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон также вызвал возмущение северокорейцев, заявив, что денуклеаризация КНДР могла бы пройти "по ливийскому сценарию".

Несмотря на это, Северная Корея не отказалась от планов начать на этой неделе демонтаж единственного полигона по испытанию ядерного оружия.

Полигон Пунгери находится на северо-западе страны. Группа иностранных журналистов, которых пригласили в качестве наблюдателей, уже отправились туда.