В Таджикистане собрано около 1,6 тыс. тонн тепличных овощей

CA-NEWS (TJ) - Около 1,6 тыс. тонн тепличных овощей собрано и выставлено на продажу на рынках Таджикистана по состоянию на 18 мая текущего года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

Тепличные помидоры выращены на площади 35,60 га, огурцы – 14,04 га и другие виды овощей выращены на площади 15,56 га.

По состоянию на 18 мая текущего года из постоянных теплиц в республике собрано 751,7 тонн помидоров, 397 тонн огурцов и 442,4 тонны других видов овощей.

Таким образом, в указанный период было собрано 1 тыс. 591,1 тонн овощей, выращенных в тепличных условиях.