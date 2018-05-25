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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане собрано около 1,6 тыс. тонн тепличных овощей

CA-NEWS (TJ) - Около 1,6 тыс. тонн тепличных овощей собрано и выставлено на продажу на рынках Таджикистана по состоянию на 18 мая текущего года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

Тепличные помидоры выращены на площади 35,60 га, огурцы – 14,04 га и другие виды овощей выращены на площади 15,56 га.

По состоянию на 18 мая текущего года из постоянных теплиц в республике собрано 751,7 тонн помидоров, 397 тонн огурцов и 442,4 тонны других видов овощей.

Таким образом, в указанный период было собрано 1 тыс. 591,1 тонн овощей, выращенных в тепличных условиях.

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