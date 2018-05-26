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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин ответил на вопрос про следующий президентский срок

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин сегодня подтвердил, что не пойдет на третий президентский срок подряд, поскольку это противоречит Конституции. Об этом он сказал на встрече с главными редакторами международных информагентств на Петербургском экономическом форуме в ответ на вопрос агентства Bloomberg.

«Я строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации... Сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться третий раз. Вот и все, и я намерен придерживаться этого правила в будущем», - цитирует его слова РИА Новости.

Владимир Путин был президентом России два четырехлетних срока с 2000 по 2008 г., затем работал в должности премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве, а в 2012 г. был избран на новый президентский срок - уже шестилетний. 7 мая после выборов, на которых Путин набрал 76,7% голосов, он стал президентом страны в четвертый раз.

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