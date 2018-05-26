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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Харви Вайнштейн обвинен в изнасиловании и домогательствах. Его выпустили под залог в $1 млн

CA-NEWS (CA) - Кинопродюсер Харви Вайнштейн в пятницу, 25 мая сдался полиции Нью-Йорка после предъявления обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает Reuters.

Более 70 женщин обвинили одного из основателей киностудии Miramax и Weinstein Co в сексуальных домогательствах, в том числе изнасиловании, при этом некоторые рассказывали о событиях, произошедших несколько десятилетий назад.

Вайнштейн отрицает, что вступал с кем-либо в сексуальную связь без обоюдного согласия.

На волне обвинений, о которых впервые сообщили New York Times и New Yorker, набрало популярность движение #MeToo: сотни женщин стали публично обвинять влиятельных мужчин в сфере бизнеса, политике и индустрии развлечений в ненадлежащем поведении.

Вайнштейн, которому 66, обвиняется в изнасиловании, домогательствах, сексуальном насилии и совершении преступных действий сексуального характера по отношению к двум женщинам, сообщила полиция Нью-Йорка, не раскрыв их имен.

Он приехал в полицию приблизительно в 7.25 утра по местному времени. Спустя примерно полтора часа он покинул полицейский участок в наручниках в сопровождении двух полицейских.

Позднее, суд в Нью-Йорке отпустил под залог в $1 млн гХарви Вайнштейна. Как сообщает USA Today, суд на Манхэттене предъявил ему обвинения по нескольким статьям, в том числе и по делу об изнасиловании двух женщин.

По требованию суда Вайнштейн должен будет носить электронный браслет слежения, который он сам же и оплатит. Помимо этого, продюсер будет лишен права покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Если он захочет отправиться в другое место, ему придется просить разрешения.

Влиятельные представители индустрии развлечений дистанцировались от Вайнштейна после того, как были обнародованы обвинения.

Совет директоров Weinstein Co уволил его, и в марте компания объявила о банкротстве. В 2017 году кинорежиссер был исключен из Американской академии кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию Оскар.

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