«Роснефть» подписала соглашение о поставке нефтепродуктов в Монголию на сумму $2,1 млрд

- Монголия, новости компаний
- 10:01, 26 мая 2018
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CA-NEWS (MNG) - «Роснефть» в рамках ПМЭФ подписала долгосрочные контракты о поставке нефтепродуктов в Монголию, передает РИА Новости. Общая стоимость контрактов — $2,1 млрд, сообщила компания.
«Роснефть» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума заключила долгосрочные контракты на поставку бензинов и дизельного топлива с крупнейшими монгольскими импортерами нефтепродуктов. Общая стоимость контрактов — $2,1 млрд», - говорится в сообщении «Роснефти».
Реализацию нефтепродуктов в адрес 12 потребителей, включая крупнейших владельцев сетей АЗС КОО «НИК», КОО «Магнай Трейд», КОО «Ойн Бирж» и КОО «Сод Монгол Групп», будет осуществлять дочернее общество компании КОО «Роснефть-Монголия» на условиях take or pay (бери или плати).
Отмечается, что за 10 лет присутствия на монгольском топливном рынке доля «Роснефти» выросла до 80%.