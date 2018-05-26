«Роснефть» подписала соглашение о поставке нефтепродуктов в Монголию на сумму $2,1 млрд

CA-NEWS (MNG) - «Роснефть» в рамках ПМЭФ подписала долгосрочные контракты о поставке нефтепродуктов в Монголию, передает РИА Новости. Общая стоимость контрактов — $2,1 млрд, сообщила компания.

«Роснефть» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума заключила долгосрочные контракты на поставку бензинов и дизельного топлива с крупнейшими монгольскими импортерами нефтепродуктов. Общая стоимость контрактов — $2,1 млрд», - говорится в сообщении «Роснефти».

Реализацию нефтепродуктов в адрес 12 потребителей, включая крупнейших владельцев сетей АЗС КОО «НИК», КОО «Магнай Трейд», КОО «Ойн Бирж» и КОО «Сод Монгол Групп», будет осуществлять дочернее общество компании КОО «Роснефть-Монголия» на условиях take or pay (бери или плати).

Отмечается, что за 10 лет присутствия на монгольском топливном рынке доля «Роснефти» выросла до 80%.