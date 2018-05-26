Шойгу назвал радикальный ислам главной угрозой в Центральной Азии для безопасности России

CA-NEWS (KZ) - Главную угрозу безопасности РФ на Центрально-Азиатском стратегическом направлении представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама, завил в пятницу, 25 мая министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«В настоящее время главную угрозу военной безопасности Российской Федерации на Центрально-Азиатском стратегическом направлении представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама», - цитирует его слова РИА Новости.

Он отметил, что исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боевой готовности войск.

«Продолжается перевооружение и строительство современных военных городков. С начала учебного года проведено 68 межвидовых учений, в том числе 54 двусторонних. В ходе занятий военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые способы ведения боевых действий, в том числе используя опыт, полученный в Сирии», - подчеркнул глава Минобороны РФ.