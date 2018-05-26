Студент стал четвертой жертвой менингококковой инфекции в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы от менингококковой инфекции скончался студент, сообщила «Sputnik Казахстан» глава городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимова.

«Студент первого курса поступил вчера в 10.50 утра по местному времени, а в 16 часов скончался. Он скончался в результате молниеносной формы менингококковой инфекции», - сказала Молдагасимова.

Ранее сообщалось о трех летальных случаях в Алматы. Один из них – мужчина с органной недостаточностью и ослабленным иммунитетом (ранее у него была удалена селезенка). В двух других, не зависящих друг от друга случаях, девушка и ребенок погибли в ходе молниеносного течения болезни. Девушка, почувствовавшая себя плохо, вышла на работу, а ребенка отвели в детский сад.

Менингококковая инфекция опасна молниеносной формой течения – менингококкцемией. Возбудитель проникает в кровяное русло, быстро и в огромных количествах выделяет токсины. Под их воздействием происходит множественная закупорка мелких сосудов, нарушается свертываемость крови, на теле появляются множественные кровоизлияния в виде звездчатой сыпи, происходит кровоизлияние в надпочечники, резко падает артериальное давление. Смерть наступает от инфекционно-токсического шока, менингококкцемии, менингококкового сепсиса, менингококкового менингита.

Поэтому важно своевременно распознать опасные для жизни признаки и обратиться немедленно за медицинской помощью, добавили специалисты. Мерой профилактики является ограничение посещения мест скопления людей, контакт с чихающими и кашляющими больными, госпитализация больных в инфекционный стационар и вакцинация. Иммунизация против менингококковой инфекции не входит в национальный календарь прививок и для желающих получить прививку (возраст старше одного года) организована вакцинация на платной основе.