Казахстанский госфонд «Самрук Казына» выведет на приватизацию 50 активов в 2018 году

CA-NEWS (KZ) - Госфонд «Самрук-Казына» планирует до конца года реализовать стратегическим инвесторам крупные активы «Самрук-Энерго» и «Тау-Кен Самрук», сообщил глава фонда Ахметжан Есимов, передает Kazakhstan Today.

«В текущем году мы планируем завершить приватизацию 50 активов, включающих в себя как крупные, так и средние и небольшие компании, представляющие различные сектора экономики. Задача ближайшей перспективы - увеличение эффективности наших компаний, эффективное управление портфелем и обеспечение устойчивого развития. Эти основные цели и стали основой новой Стратегии развития Фонда до 2028 года», - сказал Есимов, выступая на сессии ПМЭФ-2018 «Инвестиционные возможности в ЕАЭС: приватизация государственных активов в Республике Казахстан».

«До 2022 года планируется вывести на IPO 6 компаний, три из которых — «Казатомпром», Air Astana и «Казахтелеком» — уже в текущем году», - сказал он.

По его словам, фонд «Самрук-Казына» имеет самый крупный портфель высококачественных активов в Казахстане, объем которого составляет $74 млрд.

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, «Казахтелеком», «Казатомпром», «КазМунайГаз», «Казпочта» и другие.