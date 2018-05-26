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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военные стран ОДКБ провели на Урале рекогносцировку района будущих учений

CA-NEWS (TJ) - Военные делегации стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели под Екатеринбургом рекогносцировку районов предстоящих совместных учений «Нерушимое братство-2018», сообщает в пятницу, 25 мая пресс-служба Минобороны России.

«Офицеры осмотрели участки проведения этапов учения, ознакомились с местом размещения полевого лагеря, инфраструктурой железнодорожных станций погрузки-выгрузки вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

Напомним, учения «Нерушимое братство-2018» пройдут в октябре на территории Свердловской области. Основными целями учений являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции, управлении частями и подразделениями при выполнении миротворческих задач.

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