Военные стран ОДКБ провели на Урале рекогносцировку района будущих учений

CA-NEWS (TJ) - Военные делегации стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели под Екатеринбургом рекогносцировку районов предстоящих совместных учений «Нерушимое братство-2018», сообщает в пятницу, 25 мая пресс-служба Минобороны России.

«Офицеры осмотрели участки проведения этапов учения, ознакомились с местом размещения полевого лагеря, инфраструктурой железнодорожных станций погрузки-выгрузки вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

Напомним, учения «Нерушимое братство-2018» пройдут в октябре на территории Свердловской области. Основными целями учений являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции, управлении частями и подразделениями при выполнении миротворческих задач.