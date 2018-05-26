В Узбекистане в 2019 году введут балльную систему штрафов для водителей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане до конца февраля будущего года будет подготовлен проект нормативно-правового акта, предусматривающий внедрение новой системы штрафов водителей, нарушающих ПДД, сообщает Podrobno.uz.

В ее основу ляжет накопительная балльная система. Ежегодно водителю будет начисляться 12 баллов, которые затем будут сокращаться в соответствии с видом полученного нарушения. Если водитель совершит нарушения на 12 баллов, то его лишат прав.

При назначении наказания будет применяться дифференциальный подход, то есть штрафные баллы установят с учетом тяжести нарушения правил дорожного движения. Помимо прочего, разработчики намерены внедрить и механизмы поощрения водителей, не совершивших нарушения в течение определенного времени.