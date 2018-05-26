У ташкентских предпринимателей, протестовавших против закрытия торговой ярмарки «Малика», отобрали магазины

CA-NEWS (UZ) - У ташкентских предпринимателей, вышедших на акцию протеста в связи с закрытием в прошлом месяце на 15 дней ярмарки электронной и бытовой техники «Малика» (бывший торговый центр «Флешка»), отобрали магазины, сообщает узбекская служба радио «Озодлик».

Предпринимателей, арендовавших магазины в здании ярмарки электронной и бытовой техники «Малика» (бывший торговый центр «Флешка») и до сегодняшнего дня работавших индивидуальными предпринимателями, попросили зарегистрироваться в качестве юридического лица и заключить трудовой контракт со своими реализаторами.

Однако, как стало известно изданию, у 30 процентов предпринимателей, торговавших электронной и бытовой техникой на ярмарке «Малика», попросту отобрали магазины.

«Я работал на этой ярмарке с 2012 года. Продавал аппаратуру в блоке «А». Потратил на ремонт магазина в общей сложности семь тысяч долларо. Сменил окна и двери за 1700 долларов. Однако сегодня у меня отобрали магазин. Лишь 70 процентов предпринимателей смогли получить магазины, остальным отказали в заключении контракта», – говорит предприниматель, арендовавший магазин в здании ярмарки электронной и бытовой техники «Малика».

Еще один ташкентский предприниматель говорит, что лишился магазина на ярмарке «Малика». «В марте-апреле месяце ярмарку закрыли. Если помните, тогда некоторые предприниматели вышли на акцию протеста. Тогда я дал интервью журналистам. Теперь из-за этого я не смог получить магазин. Все предприниматели, участвовавшие на той акции протеста, лишились магазинов на ярмарке электронной и бытовой техники «Малика», – говорит собеседник.

Некоторые ташкентские предприниматели сообщили нашему радио, что лишились магазинов из-за отказа сдать деньги на ремонт здания «Малики». «У предпринимателей попросили собрать 82 миллиона сумов. Некоторые предприниматели сдали по 10 тысяч долларов и смогли заключить контракт с новыми владельцами «Малики», некоторые перечислили деньги через свой банковский счет. Нам объяснили, что эти деньги пойдут на ремонт здания. Однако я побоялся сдавать деньги из-за частой смены владельцев. В итоге, остался без магазина», – говорит предприниматель.

Решением Госкомимущества Узбекистана от 28 июня 1994 года трикотажное производственное объединение «Малика» было переименовано в акционерное общество, 29% акций АО были проданы российским инвесторам. В 2009 году 55,86% акций оказавшейся на грани банкротства «Малики» были проданы российской компании «Lessor Plyus».

Спустя 24 года ярмарка «Малика» перешла на баланс мэрии города Ташкента. Столичные власти заявили, что ярмарка перешла на баланс мэрии из-за правонарушений, допущенных при приватизации торгового центра.

Ранее российские предприниматели предоставили «Озодлику» несколько документов, в том числе исковое заявление за подписью бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева, в котором говорится о признании недействительными государственных ордеров и других юридических документов, выданных ОАО «Малика» в 1994 году, а также о необходимости передачи на государственный баланс зданий, находящихся во владении российской компании «Lessor Plyus».

Российские предприниматели заявляют, что здание торгового центра было отобрано у них рейдерским путем, в котором участвовали лица, приближенные в Мирагламу Мирзаеву.

​В марте этого года Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении экс-прокурора Мираглама Мирзаева и членов его семьи.

Решение о передаче ярмарки электронной и бытовой техники «Малика» на баланс мэрии города Ташкента было принято в феврале этого года. Документ был подписан премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

По информации, полученной в мэрии города Ташкента, фирма Premium Prime Service взяла в аренду здание «Малики», заключив трехсторонний договор с Департаментом по эксплуатации зданий и Центром аренды государственного имущества.

«Сейчас за каждый квадратный метр они платят по 200 тысяч сумов. В общей сложности получается около 1 миллиарда сумов. Раньше, когда здание было приватизированным, платежи составляли всего лишь 100 миллионов сумов», – сообщил сотрудник городской администрации.