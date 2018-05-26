ПИВТ обвиняют в попытке дестабилизации обстановки в постсоветских странах. Партия назвала заявления беспочвенными

CA-NEWS (TJ) - Центр исламоведения при президенте Таджикистана опубликовал статью, в которой говорится о том, что оппозиционная партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) открывает свои отделения в постсоветских странах. В этой статье под названием «Геополитические изменения на Ближнем Востоке и их влияние на Таджикистан», которая была опубликована 24 мая в государственных СМИ, говорится о том, что ПИВТ открыла свои отделения в России, Узбекистане и Кыргызстане, с целью дестабилизации обстановки в Центральной Азии.

Файзулло Баротзода, директор Центра исламоведения при президенте Таджикистана, автор этой статьи, сказал 25 мая в беседе с таджикской службой радио «Озоди», что подготовленный им материал основывается на реальном анализе происходящих событий и фактов.

Тем временем 24 мая секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххаров, выступая на очередном заседании секретарей Совбезов ОДКБ в Астане, сказал, что на приграничной территории Афганистана в настоящее время орудуют террористические и экстремистские группировки «Ансоруллох», ПИВТ, «Талибан», ИГИЛ и другие, намеревающиеся вторгнуться в Центральную Азию.

Таджикские власти в течение последних месяцев уже неоднократно заявляли о растущей угрозе со стороны ПИВТ. На прошлой неделе у посольства Ирана в Душанбе состоялась акция протеста, участники которой выступали против ПИВТ и ее лидеров.

Махмудджон Файзрахмон, пресс-секретарь ПИВТ, сказал 25 мая в беседе с «Озоди», что все разговоры об активизации деятельности партии в постсоветских странах и Афганистане беспочвенны. Он отметил, что многие члены этой запрещенной в Таджикистане партии, которая насчитывала ранее, до объявления вне закона, свыше 40 тыс человек, выехали в Россию, Кыргызстан и Узбекистан, однако, никакой политической деятельностью там не занимаются, а устраивают свою жизнь на новом месте.

По его словам, Таджикистан пытается преувеличить угрозу, исходящую от ПИВТ для того, чтобы другие государства также запретили деятельность партии на своей территории.

Напомним, 29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана объявил ПИВТ экстремистско-террористической и запретил ее деятельность на территории страны. После «мятежа» экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзода осенью 2015 года власти обвинили исламскую партию в попытке государственного переворота и терроризме. Руководство ПИВТ опровергает обвинение. По словам лидера партии Мухиддина Кабири, «власть рассчитывала на то, что запретив исламскую партию и посадив в тюрьму огромное количество людей, сможет очистить поле от оппонентов навсегда».