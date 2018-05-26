КПП «Алат-Фароб» на границе Узбекистана с Туркменистаном заработал в полтора раза быстрее

CA-NEWS (TM) - Приграничный таможенный пост «Алат» Бухарской области сдан в эксплуатацию после капитальной реконструкции, сообщает УзА.

Приграничный таможенный пост «Алат», относящийся к областному таможенному управлению, является одним из крупных постов, связывающих Узбекистан с соседним Туркменистаном.

«Строительный проект был реализован на основе поручения по принятию мер для повышения пропускного потенциала и развития инфраструктуры контрольно-пропускного пункта «Алат-Фароб» на государственных границах Узбекистан - Туркменистан в 2017-2018 годах», - говорится в сообщении.

«В целях повышения пропускной способности приграничного таможенного поста «Алат» увеличено количество проездов под навесом для проверки автотранспортных средств в обоих направлениях. Построены отдельный навес для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а также дополнительные ворота для въезда и выезда с поста», - отмечается в тексте.

После реконструкции стоимостью более 2 миллионов долларов появились отдельный навес для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а также дополнительные ворота для въезда на пост и выезда с него.

По данным государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана пропускная способность увеличилась более чем в полтора раза.

«Его пропускная способность увеличилась с 250 до 400 автомобилей в сутки», - отмечает ведомство.