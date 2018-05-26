Акция «День без автомобиля» в Узбекистане станет ежемесячной

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане утвердили ежемесячную и еженедельную акции для улучшению дорожного движения «День без автомобиля» и «День безопасности дорожного движения» соответственно, указывается в постановлении правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения дорожной безопасности в Республике Узбекистан».

Акция «День без автомобиля» направлена на привлечение общественного внимания к проблеме безопасности на дорогах, а также демонстрацию того, что передвижение без автотранспортных средств возможно и необходимо.

В рамках «Дня безопасности дорожного движения» будут приняты меры по обеспечению неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что принятое 19 мая постановление кабмина Узбекистана предусматривает закрытие в Узбекистане более 70 постов ДПС и ППС.