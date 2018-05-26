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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин диагностировал у мировой экономики «беременность цифровизацией»

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика беременна цифровизацией. ​Об этом сообщает РБК с Петербургского международного экономического форума.

Глава государства вспомнил, что годом ранее говорили, что он «заболел» цифровизацией. «Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность - это, как известно, не болезнь, а нормальное состояние», - ​сказал Путин в пятницу, 25 мая.

Год назад также на ПЭМФ первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что Путин болен цифровой экономикой. «Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», - утверждал он.

В ходе ПЭМФ-2018 вице-премьер Максим Акимов заявил, что в бюджет России может быть включена ​программа цифровой экономики. Ранее, в мае этого года, в России на базе Минкомсвязи было создано Министерство цифрового развития. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что задачей нового ведомства станет ​реализация «цифровой повестки дня».

Цифровая экономика была включена в перечень​ основных направлений стратегического развития России до 2025 года.

По поручению Путина была разработан проект программы «Цифровая экономика», правительство утвердило его летом 2017 года. Согласно документу, к 2024 году в России должны появиться не менее десяти высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий, десять «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики», 500 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий. Проект подразумевает предоставление особого правового режима для компаний, работающих в этой сфере.

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