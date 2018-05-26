Видео падения 380-килограммового стекла с 47 этажа в Москве попало в Сеть

CA-NEWS (CA) - Тяжелое стекло полетело вниз с высоты 47-го этажа, нанеся серьезные повреждения фасаду здания в Москве. Видео появилось на YouTube канале телеканала «Россия — 24».

Монтажники успели предупредить коллег об опасности, поэтому никто не пострадал.

По их словам, подъем производился с помощью крана с допустимой нагрузкой в 500 килограммов. Само стекло весило 380 килограммов, еще 45 — присоска. При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.