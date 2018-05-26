РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Видео падения 380-килограммового стекла с 47 этажа в Москве попало в Сеть

CA-NEWS (CA) - Тяжелое стекло полетело вниз с высоты 47-го этажа, нанеся серьезные повреждения фасаду здания в Москве. Видео появилось на YouTube канале телеканала «Россия — 24».

Монтажники успели предупредить коллег об опасности, поэтому никто не пострадал.

По их словам, подъем производился с помощью крана с допустимой нагрузкой в 500 килограммов. Само стекло весило 380 килограммов, еще 45 — присоска. При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.

print
  • Б.Сагинтаев осмотрел птицефабрику, выпускающую 250 млн яиц в год
  • ВБ и МВФ рекомендовали полностью перестроить «искажённую» экономику Узбекистана
  • Северная Корея назвала вице-президента США невежественным и глупым
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×