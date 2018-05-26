Видео падения 380-килограммового стекла с 47 этажа в Москве попало в Сеть
- Азия и мир, общество
- 16:41, 26 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Тяжелое стекло полетело вниз с высоты 47-го этажа, нанеся серьезные повреждения фасаду здания в Москве. Видео появилось на YouTube канале телеканала «Россия — 24».
Монтажники успели предупредить коллег об опасности, поэтому никто не пострадал.
По их словам, подъем производился с помощью крана с допустимой нагрузкой в 500 килограммов. Само стекло весило 380 килограммов, еще 45 — присоска. При подъеме лопнул трос и стекло сорвалось вниз.