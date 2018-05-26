МИД РФ: Постсоветские страны могут войти в ЕАЭС, но Россия никого не будет тянуть в союз против воли

CA-NEWS (CA) - Расширение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может осуществляться за счет стран постсоветского пространства, но Россия никого не будет тянуть в союз против воли. Об этом ТАСС в пятницу, 25 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Да, это пока «пятерка» (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан — ред.). Она может прирастать. Наверное, потенциальное приращение может происходить за счет партнеров постсоветского пространства, тех, кто был в Советском Союзе вместе в одном государстве», - отметил высокопоставленный дипломат.

При этом, по его словам, есть и другие формы взаимодействия. «Зоны свободной торговли, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, - перечислил он. - Каждый взвешивает выгоду и, конечно, не России определять, кто войдет в ЕАЭС, потому что это союз равноправных государств, которые коллективно будут решать, кого принимать в таком качестве, а кого в другом».

«Мы никого не тянем в ЕАЭС, ни на расширение, ни на статус партнера или наблюдателя. Просто ЕАЭС действительно становится определенной интеграционной силой», - резюмировал Панкин.