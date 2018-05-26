РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сказители эпоса со всего мира соберутся в столице Монголии

CA-NEWS (MNG) - Институт монгольской литературы и языка Академии наук и НПО «Исследования Жангара» совместно организуют 21-23 сентября международный симпозиум «Эпос народов мира и Жангар» в Улан-Баторе в целях определения перспектив и поиска путей решения актуальных проблем в эпическом творчестве народов, продвижения молодых исследователей и поощрения сравнительного изучения эпосов, а также углубления исследования эпоса Жангар, сообщает Монцамэ.

В ходе симпозиума пройдут дискуссии по темам эпосы современности, сохранение и защита эпосов, сегодняшнее состояние исполнения эпосов, эпосы и дигитальный мир, эпическое творчество, эпосы Монголии и их взаимосвязи, кочевая цивилизация, этнос и эпос, сравнительное изучение монгольского и тюркского эпосов, перевод и распространение эпосов.

В рамках симпозиума также пройдут секционное заседание на тему «Эпос Жангар и инновация» по обсуждению реализации долгосрочного международного проекта и фестиваль сказителей «Источник эпосов».

print
  • В Таджикистане за четыре месяца пропали 129 несовершеннолетних
  • Минкульт Туркменистана объявил конкурс на создание произведений по мотивам книги Героя-Аркадага
  • В Актюбинской области реанимировали завод по розливу известной в СССР минеральной воды, простаивавший более 20 лет
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×