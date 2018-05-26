Сказители эпоса со всего мира соберутся в столице Монголии

CA-NEWS (MNG) - Институт монгольской литературы и языка Академии наук и НПО «Исследования Жангара» совместно организуют 21-23 сентября международный симпозиум «Эпос народов мира и Жангар» в Улан-Баторе в целях определения перспектив и поиска путей решения актуальных проблем в эпическом творчестве народов, продвижения молодых исследователей и поощрения сравнительного изучения эпосов, а также углубления исследования эпоса Жангар, сообщает Монцамэ.

В ходе симпозиума пройдут дискуссии по темам эпосы современности, сохранение и защита эпосов, сегодняшнее состояние исполнения эпосов, эпосы и дигитальный мир, эпическое творчество, эпосы Монголии и их взаимосвязи, кочевая цивилизация, этнос и эпос, сравнительное изучение монгольского и тюркского эпосов, перевод и распространение эпосов.

В рамках симпозиума также пройдут секционное заседание на тему «Эпос Жангар и инновация» по обсуждению реализации долгосрочного международного проекта и фестиваль сказителей «Источник эпосов».