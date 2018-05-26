Затраты на последний звонок в Туркменистане для многих оказались не по карману

CA-NEWS (TM) - В средних школах Туркменистана прозвенел Последний звонок. По словам источников туркменской службы радио «Азатлык» в этом году расходы учащихся на церемонию по случаю окончания школы намного превысили предыдущие, что нередко стало причиной конфликтов между родителями и детьми.

По словам собеседника, в частности в Дашогузе для подготовки к последнему звонку с каждого ученика собрали по 2000 манатов. ($571.4 по официальному курсу ЦБ Туркменистана - ред.)

«В прошлом году 25 мая администрация Дашогуза не разрешила проведение последнего звонка. В этом году расходы каждого выпускника 11 класса превысили 2000 манатов. Собранные деньги были потрачены в основном на подарки директору и классным руководителям, на застолье в ресторане, а также оплату музыкантов, выступающих на праздничном концерте», - рассказал житель Дашогуза, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам, данная сумма для многих семей оказалась неподъемной, и в некоторых случаях послужила причиной серьезных конфликтов между родителями и учениками.

«Из-за денег, ученик 33 школы района Болдумсаз Дашогузской области попытался повеситься, но его удержали братья. Подобные случаи были и в других районах», - отметил собеседник Азатлыка. По его словам, некоторые родители, чтобы избежать ссоры с детьми и оплатить требуемую сумму были просто вынуждены взять деньги в долг.

«Многие родители берут деньги на проценты и погрязают в долгах. Самый низкий процент 20%. И это из-за обесценивания маната», отмечает житель Дашогуза.

Подготовка к последнему звонку началась за два месяца до события. Кроме суммы, собираемой непосредственно на мероприятие, существуют еще расходы на одежду для учащихся и памятные фотографии, которые составляют в среднем 1000 манатов.

По словам учащихся в Ашхабаде для участия в церемонии по случаю окончания школы необходимо иметь по меньшей мере три платья.

«Существует собственная форма школы, но при окончании школы требуют одевать красное платье. Поэтому к 25-му специально шьют красное платье. Для памятной фотографии можно одеть по желанию любое платье. Таким образом, получается три наряда», - рассказа ученица одной из столичных школ.

В публикациях государственных медиа Туркменистана подробности организации и подготовки к церемониям по случаю окончания школы не освещались.

В вузах от студентов требуется специальная учебная форма. Студенты обязаны носить белые рубашку, черный костюм, черные туфли, тахья (тюбетейку) и черный галстук, а у девушек, униформа меняется регулярно, но в основном это черный пиджак зимой, а в осенне-весенний сезон красные тонкие халаты. На праздничные мероприятия студенты носят красное платье и тюбетейки.

Как правило одежда учащихся, госслужащих, участников мероприятий обеспечивается за счет собственных средств.

В конце апреля сообщалось об ужесточении требований к внешнему виду женской половины населения страны, в первую очередь сотрудниц госучреждений Туркменистана. На это раз новые требования касались не только одежды, но и макияжа.