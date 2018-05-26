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  26 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Контактная группа «ШОС - Афганистан» проведет заседание 28 мая в Пекине

CA-NEWS (UZ) - Новое заседание контактной группы «ШОС – Афганистан» состоится в Пекине в понедельник, 28 мая, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Делегация Республики Узбекистан во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым примет участие 28 мая 2018 года в очередном заседании контактной группы «ШОС – Афганистан» в Пекине», - говорится в сообщении на сайте МИД.

В октябре 2017 года в Москве свою работу возобновила контактная группа «ШОС-Афганистан» в новом формате на уровне заместителей министров иностранных дел.

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