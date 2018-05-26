В Согдийской области рабочие начали восстанавливать дорогу, ведущую в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - В Согдийской области рабочие начали реконструировать и асфальтировать одну из главных дорог Худжанда, которая связывает автотрассу, ведущую в Узбекистан, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы Согдийской области.

Как подчеркнул глава Согда Раджаббой Ахмадзода, данная дорога имеет важное значение для экономики региона.

Реконструкция дороги охватит отрезок от перекрестка Наврузгох до перекрестка Ором.

Ахмадзода также сообщил, что сегодня на территории области продолжаются работы по реконструкции автотрасс Канибадам — Исфара, Исфара — граница с Кыргызстаном, Джаббор Расулов — граница с Кыргызстаном на общую сумму более 20 миллионов долларов, что даст возможность полностью выйти из коммуникационного тупика.

Напомним, соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных безвизовых поездках граждан было подписано 9 марта текущего года в Душанбе в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Соглашение предусматривает безвизовое пребывание граждан двух стран сроком до 30 суток.

Пересечение государственной границы, как ранее сообщал МИД Таджикистана, можно будет осуществить только при наличии действующего заграничного паспорта Республики Таджикистан.

В Таджикистане проживают около 950 тысяч этнических узбеков, а в Узбекистане 1,3 миллиона этнических таджиков, имеющих тесные родственные связи в соседнем государстве.