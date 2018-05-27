В Ирландии проголосовали за легализацию абортов

CA-NEWS (CA) - Ирландские избиратели с большим перевесом проголосовали за легализацию в стране абортов, которые до настоящего времени были разрешены только в том случае, если беременность угрожала жизни матери, сообщает Би-би-си.

Окончательные результаты референдума были объявлены около 18 часов по местному времени: за отмену запрета не прерывание беременности проголосовали 66,4% избирателей, против - 33,6%. Явка на референдуме составила более 64%.

Еще до объявления окончательных результатов премьер-министр страны Лео Варадкар назвал произошедшее "тихой революцией".

"Народ высказал свое мнение. Граждане страны дали понять, что им нужна современная конституция в современном государстве", - заявил Варадкар.

Результат референдума был очевиден еще по экзитполам: сторонники легализации лидировали с отрывом почти вдвое. В Дублине разрыв был еще больше: там, по данным экзитполов RTÉ, за отмену запрета на аборты проголосовали более трех четвертей избирателей.

Сам Варадкар, который выступал за либерализацию законодательства, заявил, что обрадован результатами голосования. "То, что мы наблюдаем сейчас - кульминация "тихой революции", которая происходила в Ирландии на протяжении последних 20 лет", - сказал премьер-министр страны.

Премьер также добавил, что ирландские избиратели продемонстрировали: они уважают право женщин самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся их собственного здоровья.

На референдуме 25 мая избиратели должны были проголосовать за сохранение или отмену восьмой поправки к конституции Ирландии, которая закрепила право эмбриона на жизнь. В ней говорится о том, что с момента зачатия нерожденный ребенок имеет точно такое же право на жизнь, как и сама беременная женщина. Эта поправка была принята в 1983 году, также в результате референдума.

Теперь парламент Ирландии сможет принять закон, согласно которому женщина получит право принять решение сделать аборт до 12 недель беременности без объяснения причины. После 12-й недели прерывание беременности может проводиться в случае наличия угрозы для здоровья и жизни женщины.

По словам премьер-министра страны, новый закон вступит в силу уже в текущем году.

Противники отмены восьмой поправки назвали результаты референдума "трагедией исторического масштаба".