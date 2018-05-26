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  27 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Бишкеке задержан гендиректор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев

CA-NEWS (KZ) - Правоохранительные органы сегодня задержали генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева. Об этом Tazabek сообщили источники.

В настоящее время он водворен в СИЗО.

Эту информацию также подтвердили в компании и обещали прокомментировать позже.
Официальные органы, в том числе ГСБЭП, недоступны для комментариев.

Компания KAZ Minerals Bozymchak владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области, а также прочими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.

Согласно данным Министерства юстиции Кыргызстана, учредителем ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак» является компания с ограниченной ответственностью «Китко. Би. Ви.».

Руководителем является Тулекеев Ильяс Валерьевич. Дата перерегистрации — 30.10.2015. Основной вид деятельности — добыча и обогащение медной руды.

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