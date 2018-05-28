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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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42-летняя Чусовитина из Узбекистана завоевала золото на Кубке вызова в Хорватии

CA-NEWS (UZ) - Олимпийская чемпионка Игр-1992, 42-летняя представительница Узбекистана Оксана Чусовитина заняла первое место в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия). Второй стала словенка Тьяса Кисселеф. Россиянка Виктория Трыкина заняла третье место.

Соревнования проходили в хорватском Осиеке в субботу.

Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Осиек, Хорватия
Женщины. Опорный прыжок

1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) — 14,233.
2. Тьяса Кисселеф (Словения) — 13,800.
3. Виктория Трыкина (Россия) — 13, 733.

Напомним, чтов прошлом году Оксана Чусовитина попала в Книгу Рекордов Гиннеса как самая возрастная гимнастка Олимпийских игр.

Напомним, на прошедших в Рио Олимпийских играх 2016 41-летняя Чусовитина стала самой возрастной гимнасткой и единственной гимнасткой, которая принимала участие в седьмой подряд Олимпиаде, тем самым установив своеобразный рекорд.
Оксана Чусовитина родилась 19 июня 1975 в городе Бухаре. Оксана является олимпийской чемпионкой 1992 года в командном первенстве, трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, чемпионкой Азиатских игр. В настоящее время выступает за Узбекистан. Единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в 7 летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016).

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