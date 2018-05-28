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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане отметили национальный праздник День ковра (фото)

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в последнее воскресенье мая отмечается национальный праздник День туркменского ковра.

В этот день по всей стране проходят массовые гуляния, концерты, праздничные выставки ковров и ковровых изделий, в ходе которых чествуют ковровщиц и вручают им государственные награды и ценные подарки от имени президента Туркменистана. Центром праздника уже традиционно является единственный на планете Музей туркменского ковра, который находится в столице Туркменистана городе Ашхабаде.

«День туркменского ковра» официально получил статус государственного праздника в 1992 году.

Основная цель этих праздничных мероприятий — популяризация в мире туркменских ковров ручной работы.

К событью были приурочены международная выставка ковровой и текстильной продукции Туркменистана и XVIII конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия.

Участников выставки и конференции с Днем туркменского ковра поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он также присудил звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана» ряду работниц предприятия художественного ковроделия государственного объединения «Туркменхалы».

Напомним, в Туркменистане в 2011 году в честь 20-летия независимости страны был создан самый крупный в мире ковер ручной работы площадью 378 квадратных метров.

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