В Ашхабаде в очередях за мукой и сахаром возникают драки

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде из-за дефицита и ограниченной продажи продуктов питания возникают большие очереди перед продуктовыми магазинами. Как сообщает туркменская служба радио «Азатлык», стоящие в очередях часто ругаются между собой, а иногда даже доходит до драки.

Как рассказали некоторые жители Ашхабада, перед продуктовыми магазинами в 30-микрорайоне столицы, в частности перед магазином «Арчабил», очереди возникают чуть ли не с ночи. Жители этого микрорайона занимают очереди ни свет ни заря для того, чтобы купить одну бутылку масла «Ахал ягы», килограмм муки или килограмм сахара местного производства. Из-за того, что в одни руки продуктов отпускают в ограниченном количестве, которого не хватает, чтобы прокормить семью, некоторые женщины занимают очереди в 2-3 местах.

Как только открываются магазины их мужья или дети становятся в очередь, которую они заняли, чтобы купить продукты.

По словам одного ашхабадца, говорившего на условиях анонимности, в последнюю неделю возле продуктовых магазинов в столице увеличилось количество полиции и специальных служб, следящих за ситуацией.

«Возле каждого магазина стоят по 5-6 человек. Но им нет дела до дерущихся женщин. Они следят за тем, чтобы люди в очередях не фотографировали на телефоны то, что происходит. Властей не беспокоит то, что происходит в стране, трудности, которые переживает народ. Они только обеспокоены тем, чтобы о об этой ситуации не узнали за границей, чтобы не дай бог, об этом не написали в интернете. Для этого эти люди стоят возле магазинов как часовые. У государства, видимо, нет других забот. Иначе если бы их беспокоило то, что переживает народ, они бы рассказали руководителю страны о том, что происходит, обсуждали бы на этих помпезных собраниях те проблемы, с которыми живут люди. Но каждую неделю во время правительственных собраний, которые показывают по телевизору, они рассказывают как всё процветает, отчитываются перед главой государства о том, как все показатели выросли на 110 процентов. А для того, чтобы скрыть очереди, в которые выстраивается народ, они продают продукты с задних дверей магазинов. Таким образом они обманывают главу государства», говорит ашхабадец, просивший не называть своего имени.

По денным издания, кроме роста цен, в Туркменистане наблюдается острый дефицит многих продуктов питания.