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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Суд запретил выпуск интернет-портала Ratel.kz

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане завершился судебный процесс по иску прокуратуры о прекращении выпуска информационного портала Ratel.kz.

Cудья Медеуского районного суда города Алматы Гульмира Бейсенова удовлетворила иск прокуратуры в части прекращения выпуска издания.

«Прекратить выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz, запретить пользование доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского СМИ в течение одного года», - зачитала она приговор.

Ответчиками в деле являлись владелец портала ИП «Бендицкий Г.Г.» и главный редактор издания Марат Асипов. Третьи стороны по делу — дети покойного журналиста Геннадия Бендицкого, которому принадлежали торговый знак и доменное имя Ratel.kz, и Министерство информации и коммуникаций Казахстана.

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