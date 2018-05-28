Министр обороны Монголии находится с визитом в Китае

CA-NEWS (MNG) - Министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд находится с официальным визитом в Китае. Визит, который стартовал 24 мая и продолжится до 29 мая, проходит по приглашению министра обороны КНР Вэй Фэнхэ, соообщает Монцамэ.

25 мая министры двух стран провели двусторонние переговоры и подписали соглашение о предоставлении безвозмездной помощи Министерству обороны Монголии Министерством обороны КНР.

Затем главу минобороны Н.Энхболда принял заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян. В ходе встречи министр Н.Энхболд подчеркнул успешное развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Министерства обороны двух стран на протяжении многих лет развивают двустороннее сотрудничество. В 2013 году на уровне правительств двух стран было заключено соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. В рамках этого соглашения монгольские военные обучаются в военных университетах Китая, а Министерство национальной обороны Китая оказывает финансовую помощь министерству обороны Монголии. В 1996-2014 годах более 260 монгольских военнослужащих получили образование в университетах Пекина, Шанхая и Нанкина.

Кроме того, с 2009 года стороны по очереди организовывают многосторонние военные учения на территориях своих стран. Официальные лица заявили, что такое практическое сотрудничество не только оказывает хорошее влияние на дружественные отношения между двумя странами, но и вносит большой вклад в миротворческие операции на глобальном и региональном уровнях.