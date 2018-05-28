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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Миссия МВФ подвела итоги своей работы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - 12 мая 2018 года группа представителей Международного валютного фонда под руководством представителя МВФ по Таджикистану, госпожи Падамжа Ханденвал, прибыла в Национальный банк Таджикистана, с целью ознакомления экономической ситуации в стране и разработкой новой программы экономических реформ, - сообщает пресс-служба НБТ.

14 мая состоялась первая рабочая встреча председателя НБТ Джашмеда Нурмахмадзода с главой миссии по РТ госпожой Падамжа Ханделвал. Участниками данной встречи были также первый заместитель председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев и руководители ключевых структурных подразделений НБТ.

На встрече были рассмотрены вопросы касательно социально-экономического развития страны, сохранения макроэкономической стабильности, а так же необходимости укрепления основ денежно-кредитной и фискальной политики.

В ходе беседы председатель НБТ Джашмед Нурмахмадзода ознакомил гостей с макроэкономическими показателями и с нынешним состоянием финансовой системы Таджикистана.

Джамшед Нурмахмадзода выразил надежду на достижение нового уровня сотрудничества с МВФ и отметил готовность НБТ оказать содействие в нужных направлениях банковской сферы.

Госпожа Ханделвал выразила благодарность за интерес к расширению сотрудничества в приоритетных направлениях, как для Таджикистина, так и для Нацбанка страны.

В конце встречи Падамжа Ханделвал отметила, что МВФ будет направлять усилия для финансовой стабильности и экономического развития Таджикистана, и кроме того будут внедряться реформы в области монетарной политики, расширении сотрудничества и реализации новой Программы экономических реформ МВФ для РТ.

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