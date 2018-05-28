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  28 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан принял участие в экономическом форуме «Астана-2018»

CA-NEWS (TJ) - Делегация Таджикистана во главе с первым заместителем министра экономического развития и торговли Завки Завкизода приняла участие в Экономическом форуме «Астана-2018», который состоялся 16-19 мая в Астане.

В работе пленарного форума приняли участие и выступили известные политические, экономические деятели, а также инженеры-технологи мира.

В контексте этого форума состоялись встречи высокого уровня по темам “Макроэкономическая политика для экономической и финансовой стабильности: опыт ответных мер фискальной и денежно-кредитной политики во внешние риски” и конференция министров по вопросам развитие региональной торговли и транспорта.

Делегация Таджикистана выступила на этих встречах, учитывая вопросы защиты экономических интересов страны и представила предложение по региональному сотрудничеству в обеспечении макроэкономической стабильности.

Таджикская сторона предложила уменьшить потенциальные риски для экономики, создавать эффективную валютно-кредитную систему, говорила о способах расширения торговли, транспорта, логистики и улучшения финансовой поддержки со стороны международных финансовых организаций для снижения вероятных рисков в экономике развивающихся стран.

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